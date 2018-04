المتوسط:

شهدت، منذ قليل، مدينة درنة اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة بين مفرزة تابعة للجيش وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة التابع لما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة.

وأكدت مصادر ميدانية، اليوم الثلاثاء، أن الاشتباك وقعت بمنطقة وادي عرقوب الضبع وهي منطقة جبلية تقع غربي مدينة درنة.

The post مصادر: اشتباكات بين الجيش وعناصر تابعة لمجلس شورى درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية