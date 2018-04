إصابات في صفوف تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي باشتباكات درنة

المتوسط:

أكدت مصادر ميدانية سقوط إصابات في صفوف عناصر تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي التابع لما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، في الاشتباكات التي دارت بينه وقوات الجيش الليبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر الميدانية، أن الاشتباك بين قوة الجيش مع عناصر تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي احتدم عند رصد القوة للعناصر الإرهابية الراجلة، وتبين وجود آثار دماء في المكان عقب الانتهاء من الاشتباكات.

وكانت مدينة درنة شهدت اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة بين مفرزة تابعة للجيش وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة التابع لما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة.

