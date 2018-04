المتوسط:

قال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية في إيطاليا، فلافيو دى جياكومو، إن سفنا إيطالية ودولية أنقذت نحو 1000 مهاجر غير شرعي في حين أنقذت قوات خفر السواحل الليبية 291 آخرين في البحر المتوسط مطلع الأسبوع الجاري.

وقال جياكومو في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، يوم أمس الاثنين، إن حوالى 1000 مهاجر أنقذتهم سفن إيطالية ودولية في البحر المتوسط خلال مطلع الأسبوع في حين أنقذت قوات خفر السواحل الليبية 291 شخصا”، مشيرا إلى أنه تم العثور على 11 جثة أمس على الشواطئ الليبية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت الأسبوع الماضي أن 18 ألفا و575 من المهاجرين واللاجئين وصلوا أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية عام 2018، في حين بلغ عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر 559 شخصا.

وأضافت المنظمة أن في الفترة من يناير إلى أبريل 2017، بلغ عدد المهاجرين إلى أوروبا 43 ألفا و645 مهاجرا في حين بلغ عدد الوفيات 1091.

وتواجه أوروبا منذ عام 2015 أسوأ أزمة هجرة في تاريخها الحديث إذ تصارع القارة لاستيعاب مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الهاربين من جحيم الحروب والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

The post «الدولية للهجرة»: إنقاذ ألف مهاجر في المتوسط.. والعثور على 11 جثة بسواحل ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية