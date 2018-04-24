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وكالة: سقوط طائرة عسكرية في تونس ومقتل شخصين

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

ونقلت الوكالة عن عادل الخبثاني، والي الجهة الذي كان متواجدا في مكان الحادثة، قوله، بأن “الطائرة سقطت أثناء قيامها بعملية تدريبية ليلية، وفق المعطيات الأولية”.

يذكر أن حدث تبادل لإطلاق النار وقع، بين مجموعة مسلحة قادمة من ليبيا، الأربعاء 5 أبريل/نيسان، وإحدى الفرق العسكرية العاملة على الحدود التونسية الليبية، بحسب ما أكده مصدر أمني لصحيفة “الشروق” التونسية.

وذكر المصدر للصحيفة، أن المواجهات أسفرت عن إيقاف 4 مهربين تونسيين، بينما تحصن البقية بالفرار على متن سيارتين رباعيتي الدفع وعادوا إلى ليبيا.

وأوضح أن الدورية العسكرية ردت باستعمال النار ضد المجموعة المسلحة التي كانت تتولى تأمين التهريب، وهو ما نتج عنه اشتعال شاحنة صهريج و8 شاحنات محملة بالمحروقات دون تسجيل خسائر في الأرواح.

 

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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