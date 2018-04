المهرجان العلمي الأول بالأبيار يواصل فعالياته

المتوسط:

تواصل كلية الآداب والعلوم في «اﻷبيار» بجامعة بنغازي، إقامة فعاليات وعروض المهرجان العلمي الأول، الذي يشمل أنشطة ثقافية وفنية عدّة، منها معرض كتاب، أصبوحة شعرية، وأجنحة ومعارض وبحوث علمية من الطلاب وأعضاء هيئات التدريس.

وانطقت فعاليات المهرجان يوم السبت الماضي، وتستمر إلى الخميس المقبل.

وحضر يوم أمس، الدكتور أحمد الأوجلي عضو هيئة التدريس بكلية تقنية المعلومات، افتتاح معرض الكتاب كما شارك في تقديم بعض الملاحظات لطلبة الأقسام المشاركين بالندوات العلمية الذين كانوا يتدربون على إلقاء العروض المرئية.

