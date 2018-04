المتوسط:

أكد عميد بلدية طبرق الناجي مازق، على كافة المخابز العاملة في المدينة ضرورة التقيد بسعر رغيف الخبز ووزنه، محذرًا كل من يخالف ذلك من تعرضه للمساءلة القانونية.

وأوضح مازق تصريحات صحفية، أن أغلب أصحاب المخابز بمدينة طبرق «لا يتقيدون بسعر رغيف الخبز ولا بوزنه ولا بنظافة مخبزه».

وأشار عميد بلدية طبرق إلى أنه سيتم المخالفين عن العمل ومحاسبتهم بإشراف جهاز الحرس البلدي الذي يحمل صفة مأمور الضبط القضائي.

The post عميد بلدية طبرق: أغلب مخابز المدينة لا تتقيد بسعر الرغيف أو بالوزن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية