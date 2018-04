خاص المتوسط:

ترصد صحيفة «المتوسط» أبرز أخبار الموقف في مدينة سبها يوم أمس الاثنين، إذ أكد مصدر عسكري تعرض مقر اللواء السادس مشاة لهجوم بقذائف الدبابات والأسلحة الثقيلة ما أسفر عن مقتل 3 جنود.

وأوضح مصدر مطلع، تواصل الاشتباكات بين اللواء السادس مشاة التابع للقوات المسلحة الليبية، وعصابات تشادية في منطقة القاهرة والناصرية والطيوري، حول قلعة سبها مقر اللواء السادس منذ السبت دون توقف، مشيرا إلى سماع دوي القصف ليلا ونهارا يهز أركان المدينة.

وأفاد المصدر، في اتصال هاتفي مع ”المتوسط” أن مركز سبها الطبي تعرض لسقوط عدد من قذائف الهاون أدت الى إصابة المخزن الخاص بالقرطاسية وباحة السكن الطبي الخاص بالعناصر الطبية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بشرية.

وأضاف: «أسفر الهجوم عن استشهاد الجنود عبد السلام اسويدات وأبودربالة علي أبو دربالة وأزقير محمد أزقير».

وأكد مصدر محلي مقتل مواطن ليبي جراء الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة التي تشهدها منطقة القرضة في مدينة سبها منذ أمس الأحد، مشيراً إلى أن الاشتباكات تدور في المدخل الجنوبي للمدينة.

كما قال مختار محلة القرضة إبراهيم العالم «إن الاشتباكات جرت في المنطقة المؤدية إلى الطريق الدائري وحي الزعفران سمع فيها أصوات الأسلحة الثقيلة بكافة أنواعها بين مسلحين من أولاد سليمان والتبو».

ولفت إبراهيم العالم إلى «أن الاشتباكات أجبرت 5 مدارس في المنطقة على إلغاء الدراسة اليوم وإعادة الطلبة إلى منازلهم لسلامتهم الشخصية».

يذكر أن مدينة سبها شهدت أوضاعًا إنسانية صعبة جراء اندلاع اشتباكات بين مسلحين من قبيلتي أولاد سليمان والتبو، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وخلّف أضراراً مادية في منشآت حيوية.

The post تجدد الاشتباكات وهجوم على مقر اللواء السادس.. أبرز أخبار سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية