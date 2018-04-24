المتوسط:

خسائر جديدة تلحق بالجماعات الإرهابية على يد البواسل أبناء الجيش الليبي، إذ شهدت، في الساعات ألأولى من اليوم الثلاثاء، مدينة درنة اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة بين مفرزة تابعة للجيش وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة التابع لما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة.

وأكدت مصادر ميدانية، اليوم الثلاثاء، أن الاشتباك وقعت بمنطقة وادي عرقوب الضبع وهي منطقة جبلية تقع غربي مدينة درنة، كما وقع الاشتباك ومن مسافة قريبة عندما حاولت مجموعة من تنظيم أنصار الشريعة التقدم باتجاه نقطة تابعة للجيش مكلفة بمراقبة الوادي

وأوضحت مصادر ميدانية سقوط إصابات في صفوف عناصر تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي التابع لما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، في الاشتباكات التي دارت بينه وقوات الجيش الليبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبينت المصادر الميدانية، أن الاشتباك بين قوة الجيش مع عناصر تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي احتدم عند رصد القوة للعناصر الإرهابية الراجلة، وتبين وجود آثار دماء في المكان عقب الانتهاء من الاشتباكات.

The post خسائر جديدة للتنظيمات الإرهابية.. الجيش يتصدى لهجوم بوادي عرقوب غربي درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

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