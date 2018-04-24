نجدة أكثر من 1500 مهاجر قبالة ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية

تم في الأيام الأخيرة إنقاذ أكثر من 1500 مهاجر قبالة ليبيا ونقل معظمهم إلى إيطاليا في عمليات شهدت مصرع 11 شخصا على الأقل غرقا، وقامت فيها المنظمات غير الحكومية بدور أساسي.

وتأتي هذه الموجة الجديدة من الهجرة قبيل الحكم المرتقب الذي من المقرر ان تصدره محكمة النقض الإيطالية صباح الثلاثاء بشأن سفينة تابعة لمنظمة جوغند ريتيت الألمانية غير الحكومية، التي تم حجزها في آب/ أغسطس 2017 للاشتباه في مساعدتها على الهجرة غير الشرعية.

ونسق خفر السواحل الإيطاليون نجدة 169 مهاجرا في 18 نيسان/ أبريل ثم نحو 400 السبت و500 الأحد وبضع مئات الاثنين. ووصل هؤلاء المهاجرون إلى الشواطئ الإيطالية الاثنين أو هم في طريقهم إليها.

في المقابل أعيد 263 مهاجرا، أنقذهم الأحد خفر السواحل الليبيون، إلى ليبيا إضافة إلى جثث 11 شخصا غرقوا وانتشل رفاقهم جثثهم.

ومع أن هذه الموجة أقل بكثير من الأرقام القياسية المسجلة في السنوات الأخيرة، فإنها تعتبر كبيرة، حيث لم تشهد إيطاليا سوى سبعة آلاف واصل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي أي بتراجع بنسبة نحو 80 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

وبالنسبة لقضية سفينة المنظمة الألمانية، يعتمد القضاء الإيطالي على شهادتي شرطيين سابقين كانا على متن سفينة أخرى. ويتهم القضاء رجال الإنقاذ الألمان بالتعامل مع مهربين وبأنهم أعادوا مركبا خشبيا فارغا إلى ليبيا حيث أعيد استخدامه.

لكن دراسة لائتلاف “فورنسك اوشيانوغرافي” نشرت الجمعة واعتمدت زوايا تصوير أوسع وتسجيلات لاسلكي أثناء عمليات الإنقاذ مثار الخلاف، نفت هذه الاتهامات وأظهرت مثلا أن المركب الخشبي الفارغ سحب في الاتجاه المعاكس للسواحل بغرض عدم عرقلة عمليات النجدة.

وفي آذار/ مارس تمت مصادرة سفينة تابعة لمنظمة برواكتيفا اوبن ارمز الإسبانية لشبهات بمساعدة مهاجرين سريين، لأن رجال الإنقاذ فيها رفضوا تسليم مهاجرين لخفر السواحل الليبيين خلال عملية في 15 آذار/ مارس.

لكن قاضيا ألغي قرار المصادرة الأسبوع الماضي معتبرا أن ليبيا ليست بلدا آمنا للمهاجرين الذين كثيرا ما يتعرضون فيه للاحتجاز وأعمال عنف وابتزاز.

ووجدت منظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية نفسها السبت في وضع مشابه على بعد 60 ميلا بحريا من السواحل الليبية عندما أمرتها سلطات روما بترك زورق مزدحم ب 94 مهاجرا لخفر السواحل الليبيين الذين كانوا لم يصلوا بعد.

واختار طاقم السفينة الألمانية البقاء مع المهاجرين لتوزيع سترات نجاة عليهم ، وروى المنقذون أنهم اضطروا لاحقا إلى انتشال مهاجرين رموا أنفسهم في البحر وهم يصرخون “ليبيا لا” عند وصول خفر السواحل الليبيون.

وسمح الليبيون للمنظمة في نهاية المطاف بنقل جميع المهاجرين وبينهم رضع ونساء، ويتوقع وصولهم صباح الثلاثاء إلى ميسينا في صقلية.

المصدر: وكالات

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