إيطاليا تخشى تردي الأوضاع في ليبيا

أفادت مصادر إعلامية محلية الاثنين بأن الحكومة الإيطالية تخشى تردي الأوضاع في ليبيا، في وقت تصاعدت فيه بقوة تدفقات الهجرة غير النظامية نحو شواطئ البلاد الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت النسخة الإيطالية لموقع (هافينغتون بوست) عن مصادر بالخارجية الإيطالية أن “إيطاليا تخشى من تراجع الوضع في ليبيا. فحكومة السراج تكافح من أجل الحصول على موضع على الأرض، والأخبار المتعلقة بالحالة الصحية للجنرال خليفة حفتر تجعل أفق الاستقرار غير مؤكدة”.

ووفق المصادر الدبلوماسية، التي وصفها الموقع الإخباري بأنها في مقدمة المهتمين بالملف الليبي، فإن “الميليشيات والمنظمات الإجرامية، التي تجد في الاتجار بالبشر أرضا مشتركة، تستفيد من هذه الصعوبات”.

وكان زعيم رابطة الشمال ومرشح ائتلاف يمين-الوسط لقيادة الجهاز التنفيذي القادم، ماتيو سالفيني، قد دق “ناقوس الخطر” بعد رسو حوالي 1500 مهاجر غير نظامي على السواحل الإيطالية خلال الـ48 ساعة الماضية. وتحدث سالفيني في وقت سابق يوم الاثنين عن “الحاجة الفورية لحكومة تسيطر على الحدود وتطرد المهاجرين غير الشرعيين”، على حد وصفه.

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