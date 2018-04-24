شواطئ ليبيا ترعب إيطاليا

أكدت مصادر دبلوماسية من الخارجية الإيطالية، الإثنين، أن إيطاليا قلقلة بشأن هشاشة الوضع الأمني في ليبيا الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير القانونية إلى إيطاليا.

وأوضحت ذات المصادر أن إيطاليا تتابع مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وتأثيراتها على الوضع الأمني في البلاد، خاصة بعد أن زادت أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا الشواطئ الإيطالية قادمين من ليبيا خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الجماعات الخارجة عن القانون والمسؤولة عن إرسال قوارب الهجرة غير القانونية من ليبيا لا تتأخر في استغلال الأوضاع الغير مستقرة التي تشهدها ليبيا مؤخراً.

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