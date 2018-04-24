بوريطة: اتفاق الصخيرات هو الإطار السياسي للمرحلة انتقالية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، إن اتفاق الصخيرات يشكل إطارا سياسيا لمرحلة انتقالية تمكن البلاد من المرور نحو مؤسسات شرعية وقوية.

وأوضح بوريطة، في لقاء صحفي عقد عقب المباحثات التي أجراها مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن النقاش بين الطرفين تمحور حول الوضع في ليبيا، ومدى تقدم العملية السياسية، مؤكدا أن الملك المغربي محمد السادس، يتابع الملف الليبي من منطلق الحرص على ضمان استقرار ليبيا.

وأضاف الوزير المغربي أن اتفاق الصخيرات هو اتفاق انتقالي يحتاج إلى تكييفه مع مختلف التغيرات والتطورات، ومع آراء كافة الأطراف الليبية، مشددا على ضرورة الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية، والمرور إلى الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية.

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