آمر المنطقة العسكرية الكفرة يزور حي قدرفي ويناقش مع التبو الوضع في المدينة

اجتمع يوم أمس، آمر منطقة الكفرة العسكرية، العميد بالقاسم الأبعج، مع عدد من مكون التبو بحي قدرفي، حيث ناقش معهم الأمور الأمنية، والعراقيل التي تمنع فتح الطرق بالمدينة.

وتعهد العميد بالقاسم الأبعج في تصريح لقناة ليبيا بعودة التعايش السلمي بين كافة القبائل والمكونات في مدينة الكفرة.

مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه المدينة.

وبحسب مراسل القناة فقد رحب التبو برجوع العميد الأبعج إلى منطقة الكفرة العسكرية، مشيرين إلى أن حي قدرفي لم تدخله أي قوة أمنية منذ أكثر من ست سنوات.

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