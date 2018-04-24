قوة تأمين سرت تواصل حملتها ضد تعتيم زجاج السيارت

قال المتحدث باسم بغرفة قوة حماية سرت سالم الأميل، الثلاثاء، إن قوة تأمين وحماية سرت بالتنسيق مع مديرية الأمن بسرت تواصل حملتها ضد تعتيم السيارات بإزالة الزجاج المعتم للسيارات المدنية، ومحال بيع السلفر بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

وأضاف الأميل في تصريح للرائد، أن الحملة التي انطلقت، الاثنين، وتستمر على مدى أسبوع تهدف لإعادة الحياة الطبيعية والحرص على السلامة العامة، وتفادي الخروقات الأمنية المحتملة، مشيرا إلى تقديم عدة شكاوى تفيد بانتشار ظاهرة تعتيم الزجاج للمركبات الألية بالمدينة ,

يشار إلى أن الحملة نظمت بالتعاون بين قوة حماية سرت، ومديرية الأمن، وقسم المرور والنجدة، والكتيبة 154 للحماية والحراسة، والكتيبة 16 مشاة خفيف.

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