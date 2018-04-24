آمر منطقة الكفرة العسكرية يجتمع بأعيان ومشايخ التبو

الكفرة 24 أبريل 2018 (وال)- عقد آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد أبوالقاسم ماشاء الله اﻷبعج أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع أعيان ومشايخ مكون التبو بحي قدر في .

هذا وقد تم خلال الاجتماع الذي حضره عدد من ضباط القوات المسلحة، مناقشة الجانب الأمني، والعراقيل التي تمنع فتح الطرق في المدينة .

ورحب شيوخ وأعيان مكون التبو برجوع العميد إلى منطقة الكفرة، وأنهم لديهم ثقة في نزاهته، وقدرته على تسوية الخلافات بين الطرفين، ولا ينحاز لطرف ضد طرف من مكونات منطقة الكفرة . (وال – الكفرة ) ر ع / س ع/ ر ت

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