بلدي البيضاء يبحث مع مستثمرين ألمان إمكانية إنشاء مصنع للإسمنت داخل البلدية

عين ليبيا

اجتمع عميد بلدية البيضاء “علي حسين” مع عدداً من رجال الأعمال بالبلدية رفقة عدد من “المستثمرين الألمان” لدراسة وبحث إمكانية إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج الإسمنت داخل البلدية.

حيث تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على الإعداد لتوريد مصنعاً للإسمنت بقدرة إنتاجية تصل لـ “4 ألاف طن” يومياً حيث سيتم توطينه جنوب البلدية طبقاً للمعاير المتعارف عليها وللحفاظ على البيئة القريبة منه.

وفي ختام الاجتماع أكد عميد البلدية تقديم كامل دعمه ومساندته لنجاح أي مشروع خدمي يصب في مصلحة سكان البلدية والبلديات المجاورة لها.

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