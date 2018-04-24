سباق للضاحية بشحات “وفاءا لشهداء الشرطة”

العنوان خاص-شحات

نظمت مديرية أمن شحات الإثنين مسابقة رياضية في اختراق الضاحية تحت شعار ((وفاءًلشهداء الشرطة)) .

وأكد مدير أمن شحات عقيد دكتور محمد فرج في تصريح خاص للعنوان :أن التظاهرة التي نظمها وأشرف عليها اتحاد الشرطة الرياضي واحتضنتها مديرية أمن شحات و شارك فيها أعضاء الشرطة من مديريات أمن شحات – البيضاء – توكرة – الساحل – منفذ مطارالأبرق وعدد من طلبة المدارس الثانوية والإعدادية بشحات.

وقال الدكتور فرج إنه تم نشر شرطة المرور والنجدة وسرية الحماية بالمديرية على طول طريق السباق لتأمين المشاركين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان بالسباق الذي انطلق من مدخل المدينة الغربي وحتى قاعة بلدية شحات.

وفي نهاية السباق أقيم حفل بقاعة بلدية شحات تم خلاله إلقاء العديد من الكلمات عن الحدث وتم توزيع الكؤوس والميداليات والشهادات للعشرة متسابقين الأوائل من كل فئة وكذلك تم منح شهادات تقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية