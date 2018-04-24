صالح يدعو المشري للقائه في طبرق

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للقاء آخر في مدينة طبرق عقب لقائهما، الاثنين، في المغرب.

وقال صالح في مؤتمر صحفي بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أعلن منذ توليه أنه سيأتينا، ونحن نرحب بلقائه في طبرق، ونحن أخوة، وليس بيننا عداوة، مضيفا أنهم لا يختلفون على ليبيا، بل الخلاف على بعض الإجراءات فقط. حسب تعبيره .

وأكد صالح أن اتفاق الصخيرات يعد الإطار الوحيد الأنسب؛ لتسوية الخلاف السياسي، معتبرا أن المرحلة الراهنة والظروف السياسية التي تمر بها البلاد تملي ضرورة إدخال بعض التعديلات على الاتفاق؛ ليستجيب لتطلعات الأطراف كافة. وفق قوله.

وشدد صالح على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي بأسرع وقت ممكن؛ لـ “إنقاذ ليبيا وتوحيد مؤسساتها وضمان العيش الكريم لمواطنيها”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة قد اجتمع، الاثنين، برئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة الرباط المغربية للبدء في حوار حقيقي يكسر الجمود السياسي الراهن.

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