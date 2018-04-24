سبها الطبي يعلن حصيلة القتلى والجرحى باشتباكات المدينة

العنوان-سبها

أفاد المكتب الاعلامي بمركز سبها الطبي، الثلاثاء، بوصول قتيلين و11 جريحا للمركز؛ إثر تجدد الاشتباكات الدائرة بالمدينة، مشيرا إلى أن أغلبهم من المدنيين.

وأوضح المكتب أن أحد القتلى يتبع أفراد اللواء السادس مشاة، والآخر من الطوارق، مبينا أن سيدة وطفلة ضمن الجرحى الواصلين للمركز، مضيفا أن بعضهم تلقى العلاج وغادر، فيما أجريت لآخرين عمليات جراحية.

وذكر المكتب الإعلامي بالمركز أن حصيلة القتلى الواصلين للمركز منذ بدء الاقتتال في فبراير المنصرم وصلت لـ14 قتيلا، فيما كانت حصيلة الجرحى 66 جريحا تفاوتت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة.

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