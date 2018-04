المتوسط:

أصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة المهندس مراد الشكري، قرارا بتكليف ابوبكر حسن سالم الشريف مديرا لفرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية

