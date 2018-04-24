الوطنية للنفط – طرابلس تؤكد عدم حصولها على الموافقة لبيع شركة ماراثون حصتها في شركة الواحة

طرابلس 24 أبريل 2018 (وال)- أكدت المؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس اليوم الأثنين، أن شركة ماراثون لم تتحصل حتى تاريخه على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن بيع حصتها في شركة الواحة للنفط .

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس المهندس مصطفى صنع الله – في بيان – أن ” أي صفقة من هذا النوع؛ يجب أن تتحصل على موافقة من المؤسسة الوطنية للنفط والدولة الليبية” .

وأضاف صنع الله أن “أي محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات، تُعتبر خرقاً لاتفاق عقد الامتياز الموقع بين الطرفين” .

وتابع صنع الله ” حتى يتم الحصول على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط، يجب أن تعود هذه الصفقة بأفضل نتيجة ممكنة على الشعب الليبي، مع مراعاة الوضع الأمني في البلاد، وتوفير الميزانيات التشغيلية في مواعيدها، بما في ذلك متطلبات الاستثمار المستقبلي لعقد الامتياز” .

وأوضح صنع الله أنه في إطار التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالشفافية، كأحد مباديء ون ستور التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، وتفيد المؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس بأنها ستنشر تفاصيل الصفقة بمجرد الانتهاء منها . (وال – طرابلس) ب خ / س ع/ ر ت

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