مستشفى الثورة المركزي في البيضاء يستورد عدد من أجهزة غسيل الكلى

البيضاء 24 أبريل 2018 (وال)- أعلنت إدارة مستشفى الثورة المركزي في بلدية البيضاء أمس الأثنين، توريد عدد من أجهزة غسيل الكلى من شركات مختصة في هذا المجال .

هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة المستشفى لتطوير قسم الكلى الصناعية في المستشفى، وتوفير النواقص والتجهيزات به, وذلك لاستيعاب أكبر عدد من المرضى، إلى جانب توفير الخدمة الطبية اللازمة لهم .

يُشار إلى أن الأجهزة التي تم توريدها من نوع ( Farrsnus)، وهي من أحدث الأجهزة وتستوعب أنظمة حديثة في التعقيم ومراقبة العلامات الحيوية . (وال – البيضاء) ر إ / س ع/ ر ت

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