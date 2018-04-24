الناظوري يوجه للتحقيق في اشتباكات بنغازي

أكد الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، النقيب طارق الخراز، تشكيل لجنة لتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بنغازي.

وقال الخراز في تصريحات لـ218 نيوز، إن رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري ، أصدر تعليمات بتشكيل لجنة برئاسة مدير أمن طبرق للتحقيق في الأحداث والمواجهات الأخيرة التي شهدتها مدينة بنغازي .

ويذكر أن بنغازي شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات مسلحة بين عدد من العسكريين التابعين لكتيبة “شهداء الزاوية” وأعضاء من الإدارة العامة للبحث الجنائي، ونتج عنها سقوط قتيلان وعدد من الجرحى.

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