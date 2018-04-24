الناظوري يشكل لجنة للتحقيق في اشتباكات بنغازي

شكل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري لجنة للتحقيق في الاشتباكات التي وقعت في بنغازي في الثاني والعشرين من أبريل الجاري بين عناصر إدارة البحث الجنائي وكتيبة “21” الصاعقة في حي فينيسيا.

وأسند الناظوري رئاسة اللجنة لمدير أمن مديرية طبرق، وبعضوية أربعة آخرين ،وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن مقتل مواطن مصري الجنسية، من العمالة الوافدة يدعى محمد يحيى محمد.

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