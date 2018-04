المتوسط:

خاطب وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل، مراقبو التعليم بالبلديات، طالباً منهم الإفراج الفوري عن مرتبات كل العاملين بقطاع التعليم من النّازحين والمّهجرين، من أماكن عملهم وعدم إيقاف مرتب أي موظف نازح أو مهجر إلا بعد أخد الأذن من الوزارة .

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، طالب عبد الجليل أيضا، بحصر دقيق لكل المعلمين النّازحين والمّهجرين من وإلى مراقبات التعليم بالبلديات علي وجه السرعة.

The post وزير تعليم الوفاق يطالب بالإفراج الفورى عن مرتبات العاملين من النازحين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية