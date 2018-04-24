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وزير تعليم الوفاق يطالب بالإفراج الفورى عن مرتبات العاملين من النازحين

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

خاطب وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل،  مراقبو التعليم بالبلديات، طالباً منهم الإفراج الفوري عن مرتبات كل العاملين بقطاع التعليم من النّازحين والمّهجرين، من أماكن عملهم وعدم إيقاف مرتب أي موظف نازح أو مهجر إلا بعد أخد الأذن من الوزارة .

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، طالب عبد الجليل أيضا، بحصر دقيق لكل المعلمين النّازحين والمّهجرين من وإلى مراقبات التعليم بالبلديات علي وجه السرعة.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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