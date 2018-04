خلال زيارته الأولى لسرت.. بيكر يتعهد بإعادة إعمار المدينة

خاص المتوسط

قام صباح اليوم السفير البريطاني في ليبيا، فرانك بيكر بزيارة إلى مدينة سرت.

وقال المتحدث باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن بيكر استعرض خلال زيارته التي تعد الأولى لبلدية سرت مع عميد البلدية، مختار المعداني ما تشهده المدينة من معاناة ونقص خدمات صحية واجتماعية واقتصادية.

وتناول اللقاء شرح توضيحي للدمار الذي تعرضت له مدينة سرت خلال حرب تحرير المدينة من تنظيم داعش الارهابي ومعاناة اصحاب المنازل التي تضررت جراء الحرب، كذلك الدمار الذي تعرضت له عدد من مؤسسات سرت التعليمية والصحية والخدمية وكذلك مطار سرت الدولي.

من جهته أعرب بيكر عن استعداد الحكومة البريطانية للمساهمة في اعمار سرت ودعم الاجهزة الامنية وصيانة المؤسسات التعليمية والصحية وإنعاش الاقتصاد.

هذا وكان في استقبال السفير البريطاني في ليبيا، عميد بلدية سرت مختار المعداني، واعضاء المجلس البلدي سرت، ومدير مديرية امن سرت، العميد الصديق بن سعود وآمر قوة حماية سرت العميد النعاس النعاس.

