كورومي تبحث مع بلدي مصراتة التطورات السياسية للملف الليبي

بحثت السفيرة الفرنسية برجيت كورومي خلال اجتماعها أمس مع أعضاء المجلس البلدي مصراتة، آخر التطورات السياسية للملف الليبي.

وحسب موقع البلدية، فقد بحث الاجتماع الذي عقد في مقر البلدية، كيفية الخروج من الجمود السياسي الحالي، وآلية جمع الأطراف الليبية المختلفة، وفرص إيجاد توافق فيما بينها، ودور بعثة الأمم المتحدة في ذلك، هذا وأكدت السفيرة الفرنسية أن لمدينة مصراتة دورا مهما في اكتمال العملية السياسية في ليبيا.

من جانبهم أكد أعضاء المجلس على الدور المهم لفرنسا في إحداث توازن بين الأطراف السياسية الليبية المختلفة، ودورها في إيصال الصورة كاملة للمجتمع الدولي.

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