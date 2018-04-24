“برلماني” لـ( المتوسط): جل النواب يرحبون بدعوة “عقيلة” لـ”لمشري”

خاص المتوسط

أعرب عضو مجلس النواب، محمد لينو، عن ترحيبه بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري للقاء في طبرق، مؤكدا أن الدعوة تلقى قبولا لدى جل النواب، قائلا نرحب بأي خطوة لحل النزاع في البلاد والوصول إلى الاستقرار.

وأشار لينو، في اتصال هاتفي مع ” المتوسط” إلى أن لقاء صالح والمشري في العاصمة المغربية الرباط، خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأكد لينو، أن عقيلة صالح تطرق خلال اجتماعه بالمشري إلى تعديل الاتفاق السياسي، وتعديل السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين، وألية اختيار المجلس الرئاسي الجديد.

يشار أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجه دعوة لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للقائه في مدينة طبرق عقب لقائهما، الاثنين، بالمغرب

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