داخلية الجزائر: ظهرت النتائج الكارثية للتدخل العسكري في ليبيا

ليبيا – أكد المدير المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية حسان قاسيمي أمس الاثنين أن موقف الجزائر واضح ولا يقبل المساومة فيما يتعلق بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول أو التدخل العسكري الذي ظهرت نتائجه الكارثية في ليبيا.

وأشار قاسيمي خلال إستضافته في برنامج ضيف التحرير الذي أذيع أمس الاثنين عبر الاذاعة الجزائرية وتابعتها صحيفة المرصد أن التدخل الخارجي والعسكري نجم عنه انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة والصراعات العرقية وهو ما تعمل الجزائر لحله بالطرق السلمية والسياسية بالتنسيق مع دول الجوار.

وقال المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية إن الجزائر لا يقلقها المهاجر غير الشرعي بحد ذاته بقدر ما يقلقها ماوراء هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين او ما وصفه بـ ” نقل السكان” لا سيما وأن الأوضاع حالياً تشهد إعادة تصميم العالم وتوزان القوى خاصةً في قارة إفريقيا وما تزخر به من ثروات .

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