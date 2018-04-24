وزير عمل المؤقتة يعقد اجتماعا لبحث تعيين 20 ألف شخص

المتوسط:

عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور مسعود صره، اجتماعا اليوم الثلاثاء بديوان الوزارةـ مع لجنة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 15لسنة 2018م بشأن منح الوزارة بتعيين عدد 20 ألف فرصة عمل من الباحثين عن العمل والمسجلين بمكاتب العمل بالبلديات .

وحث الوزير، بحسب بيان للوزارة اليوم، اللجنة على سرعة التنفيذ منبهاً الى ضرورة تطبيق المعايير والنظم التي صدر من اجلها القرار وحث مكاتب العمل بسرعة الإنجاز حتى تتمكن اللجنة من إنجاز مهامها.

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