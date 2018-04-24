مستشفى الجلاء ببنغازي ينظم دورة تدريبية في التنفس الاصطناعي

بنغازي 24 أبريل 2018 (وال)- نظم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي اليوم الثلاثاء دورة تدريبية استهدفت الأطباء الجدد لتدريبهم على كيفية استخدام التنفس الاصطناعي بالطرق الصحيحة واستعمال الأجهزة الحديثة في علاج المرضى .

وقال أستاذ أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى الهواري العام الدكتور محمد زيو، أن الدورة تستمر ليومين، واختصت بتدريب الأطباء الجدد على استعمال أجهزة التنفسي الاصطناعي فهي تعد من الأشياء المهمة في العناية الفائقة.

وأضاف الدكتور محمد زيو إن مستشفى الجلاء للحوادث والجراحة يتزايد عليه كثير من المترددين المرضى، ومنهم من يحتاج يحتاج إلى التنفس الاصطناعي، ونسعى من خلال هذه الدورة لتدريب 24 طبيب على استعمال الجهاز التنفسي .

من جهته، قال أخصائي العناية الفائقة الدكتور محمد البرغثي، اليوم وبمساعدة إدارة مستشفى الجلاء قمنا بتنظيم دورة تدريب خاصة على جهاز التنفسي الاصطناعي، واستهدفنا الأطباء حديثي العمل في المستشفيات وأطباء التخدير وأطباء العانية الفائقة بقسم الباطنة وكل المتدربين كان لديهم الرغبة في التعرف على الجهاز التنفسي الصناعي الذين يعتبرون التعامل معه معضلة.

وأوضح الدكتور محمد البرغثي أن هذه الدورة التدريبية تستغرق يومين متتاليين من المحاضرات بعدها يتم إجراء امتحان بسيط، ولاحظنا زيادة إقبال المشاركين في هذه الدورة فالمستهدف 24 طبيب .

وأشار الدكتور محمد البرغثي إلى أنه مع ختام الدورة التدريبية يكون الطبيب قد تعرف على هذا الجهاز وتكون لديه القدرة على أن يتعامل مع الجهاز بشكل تقنى طبي وبهذا يستطيع الطيب المقيم في المستشفى القيام بالخطوات الأولوية إلى حين استعداء الأخصائي .

من جانبه، قال رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بمستشفى الجلاء الدكتور عبد الحق المنصوري، تهدف الدورة التدريبية للتعرف على أساسيات التنفس الاصطناعي لدى أطباء التخدير والعناية الفائقة وبصفة عامة الأطباء في التخصص العام.

وأكد الدكتور عبد الحق المنصوري على إن الهدف من هذه الدورة هو الرفع من القيمة العلمية والعمالية لدى الأطباء الجدد كونها تحتوي على محاضرات علمية ولقاءعمل وتدريب سريري على كيفية استخدام أجهزة التنفس الصناعي ووضعها على المريض ومعرفة الأسباب التي تدعو لوضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي . (وال – بنغازي) م ك / س ع/ ر ت

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