هويدي يطالب بإعفاءه من رئاسة البحث الجنائي بنغازي

طلب رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي، صلاح هويدي، إعفاءه من مهامه كارئيس للبحث الجنائي بنغازي بعد اشتباكات يوم الاحمد بين كتيبة شهداء الزاوية وعناصر

وقال هويدي في تدوينة على موقع فيس بوك إن ماتشهده بنغازي تحول خطير عندما يتحول الأمر إلى مواجهة من كانوا في صفنا ويوجه وأعاد هويدي، في إدراجه، بالتذكير بالحرب في بنغازي،

وأوضح هويدي أنه عندما كانت كتيبة شهداء الزاوية محاصرة في بنغازي، تقدم للالتحاق بها 50 عضوًا من البحث لمساندتها، ممن سمّاهم بالدواعش، مالّذي جرى اليوم ليرفع هاذين الجهازين السلاح عل بعضمها

وطلب هويدي من أعضاء البحث الجنائي بعدم التهور واتباع القانون، قائلا إنّنا لسنا في غابة حتى نستوفي الحق بذات زميلكم الذي انتقل إلى رحمة الله، وهو يؤدي واجبه ويساند زملاءه أثناء تعرضهم للرماية من قبل من هم محسوبون على القوات المسلحة.

وكان الحاكم العسكري درنة_بن جوّاد في عملية الكرامة عبدالرزاق الناظوري قرّر الأحد تكليف مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، صلاح هويدي، بمتابعة ملف إطلاق الرصاص العشوائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لردع المتسببين في هذه الظاهرة.

وأضاف رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي”أقدّم اعتذاري وإعفائي من العمل، وهذا أقل ما يمكن أن أقوم به تجاه روح شهيد الواجب وأحد أعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي أسامة العبيدي، الذي تم اغتياله اليوم لا لشيء إلا لأنه أحد أعضاء الإدارة” بحسب هويدي.

وتقدم آمر كتيبة شهداء الزاوية التابعة لعملية الكرامة جمال الزهاوي بالتعزية إلى عائلة عنصر البحث الجنائي الذي قتل في المواجهات المسلحة في مدينة بنغازي الأحد، وأكد الزهاوي أنه سيقوم بتسليم المطلوبين من كتيبته إلى العدالة مطالبا في الوقت نفسه إدارة البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية في حكومة الثني الموازية بتسليم المطلوبين إلى العدالة.

وأكد الزهاوي أن كتيبته خاضعة لسلطة القانون حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه يطالب بتسليم دوريات البحث الجنائي التي قامت بالرماية على عناصر كتيبة شهداء الزاوية الأحد.

وقتل في اشتباكات يوم الأحد في بنغازي، أحد أفراد البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية في حكومة الثني ومواطن مصري وإصابة شخص أخر خلال المواجهات المسلحة بين أفراد من البحث الجنائي وكتيبة شهداء الزاوية التابعة للصاعقة المواليتين لعملية الكرام.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت توترات بين أفراد البحث الجنائي وكتيبة شهداء الزاوية، حيث اندلعت مواجهات مسلحة في منطقة الحدائق وسط بنغازي على خلفية القبض على أحد منتسبي كتيبة شهداء الزاوية.

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