الشريف يطالب بـ"وقف الحيازات الجائرة" على الأراضي بالجفرة

أعرب عضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة، إسماعيل الشريف، عن إدانته وانتقاده الشديد لما أسماه “الحيازات الجائرة والعشوائية التي تتعرض لها الأراضي الزراعية الفضاء في بلدية الجفرة”

وناشد الشريف، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، جميع السلطات المحلية، بما في ذلك المجلس البلدي ومجلس الحكماء ومكتب الزراعة بالجفرة، بـ”ضرورة التدخل بشكل عاجل لإعادة تخصيص هذه الأراضي، وتوزيعها على المواطنين بشكل يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء البلدية”.

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