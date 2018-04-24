عيادات متنقلة جديدة لخدمة بنغازي 

زودت منظمة الصحة العالمية مدينة بنغازي بعيادتين متنقلتين، بهدف ضمان وصول الخدمات الصحية إلى سكان المناطق الشرقية البعيدة التي لا تتوفر فيها الرعاية الصحية التي تتطلبها بعض الحالات.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد العليقي لـ218 أن هذه العيادات تتمتع بمرونة في وسائل تقديم الخدمات الطبية ما سيمكنها من تقديم الخدمات بشكل جيد للنازحين والمهجرين المقيمين ضمن مناطق يصعب الوصول إليها.

وأكد العليقي أن تردي الخدمات الصحية المتوفرة في ليبيا زاد من نسبة الطلب على هذه العيادات المتنقلة.

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