فينسنت كوشتيل : 600 ألف مهاجر عبروا من ليبيا منذ عام 2011

قال المبعوث الخاص للمفوضية الأممية للوضع في المتوسط، فينسنت كوشتيل، إن عددا من مشغلي القوارب المسجلة بمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، كانوا يشترون الوقود بشكل غير قانوني من عصابات الاتجار بالبشر في ليبيا.

وأضاف كوشتيل في تصريح لوكالة رويترز للأنباء، أن الدول السبعة والخمسين الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون، لم تبذل جهودا كبيرة في وقف التجارة غير المشروعة، التي تنامت في السنتين الأخيرتين.

وأوضح المبعوث أن شبكات التهريب زاد نشاطها عقب الاضطراب السياسي المسلح في ليبيا عام ألفين وأحد عشر، ليسجل ستمئة ألف مهاجر عبروا السواحل الليبية إلى إيطاليا، ومات منهم الآلاف.

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