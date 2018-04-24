تفاصيل لقاء السراج مع وفد بلدية هراوة

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، وفداً من المجلس البلدي هراوة وأعيان وحكماء وممثلي شباب المدينة، لبحث الأوضاع التي تعيشها البلدية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس، وفق المكتب الاعلامي للمجلس، عرض نبذة عن الأوضاع التي تعيشها هذه البلدية وما تعانيه من مصاعب في تقديم الخدمات للمواطن خاصة وأنها كانت مسرحاً للعمليات العسكرية خلال 2011، نتج عنها العديد من الأضرار للممتلكات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى الأعباء التي تحملتها من جراء استضافتها لأهالي مدينة سرت أثناء سيطرة تنظيم داعش على المدينة التي شارك أبناءها في محاربة هذا التنظيم الإرهابي ضمن صفوف قوات البنيان المرصوص.

من جهته أكد السراج، وفق ذات المصدر، على حرص حكومة الوفاق على تقديم الخدمات للمواطن في مختلف ربوع ليبيا ورفع المعاناة عن كاهله وفقا للإمكانيات المتاحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية