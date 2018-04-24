وقف الوصلات غير الشرعية على خط مياه توكرة

توكرة-العنوان

قامت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن توكرة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي توكرة والشركة العامة للمياه توكرة ومديرية أمن الساحل بقطع وإيقاف جميع وصلات المياه غير الشرعية والواصلة بخط نقل المياه الرئيس بين توكرة ومحطة مياه بوترابة، والذي يمتد لأكثر من 28كم.

وكانت الوصلات غير الشرعية قد تسببت في نقص وانقطاع مياه الشرب عن توكرة لعدم تمكن فريق التشغيل والصيانة بمحطة بوترابة لتحلية مياه البحر من تعبئة الخزانات التابعة لها خصوصا الخزان الرئيسي بالباكور، والتي كانت تذهب فيما سبق لتغذية والمصائف والمزارع بكميات وبسمك خط نقل غير مسموح به.

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