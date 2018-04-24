الكهرباء تبحث استكمال العمل بمشروع محطة أوباري

التقى المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، اليوم الثلاثاء، وفداً من أعيان وحكماء مدينة أوباري، لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة لاستكمال العمل في مشروع محطة أوباري .

وأكد أعيان وحكماء مدينة أوباري، خلال اللقاء أنهم على “استعداد تام لحماية العاملين في حال رجوع الشركة المنفذة وتأمين مشروع محطة أوباري بالكامل، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم وعلى تواصل مستمر مع جميع الجهات الاعتبارية والأمنية لمعرفة مصير المختطفين الأربعة وإطلاق سراحهم” على حدّ قولهم.

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