المتوسط

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، ترحيل 4 مهاجرين غير شرعيين إلى مكتب المهاجرين غير الشرعيين بمطار معيتيقة الدولي.

وأوضح بيان صادر من الحساب الرسمي، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، أنه تم إحالة 4 مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية الباكستانية إلى مكتب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمطار معيتيقة الدولي، حيث أنهم كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء.

جاء ذلك تمهيدا لعودتهم اليوم لبلدهم بالتعاون مع سفارة جمهورية باكستان الإسلامية بطرابلس.

The post «الهجرة غير الشرعية بتاجوراء»: ترحيل 4 باكستانيين لبلادهم عبر مطار معيتيقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية