لقاء «صالح والمشري» بين التأييد والرفض.. هل يصبح بداية لحل الأزمة الليبية؟

انتهى الاجتماع المرتقب بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في وقت متأخر من ليلة البارحة، والتي تشير المؤشرات الأولية وفقا للتسريبات إلى أن اللقاء كان إيجابيا، وفتح الباب أمام إحداث اختراق في جدار الأزمة الصلب عبر تحييد التناقضات وتعزيز المشتركات من أجل إنقاذ ليبيا من أزمة بنيوية تراكمت خلال السنوات الماضية.

لغة التوافق تسود

المؤشرات الإيجابية نقلتها وسائل الإعلام عن مصادر قريبة من اللقاء، التي وصفت اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بـ«الموفق»، واللذين اتفقا على فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، لكن اللافت أنه ليس من بينهما أي عضو من الأعضاء الحاليين.

وبدوره نقل موقع «العربية نت» السعودي، تسريبات للقاء تؤكد أن رئيس مجلس النواب طالب المشري الاعتراف بمحافظ المصرف المركزي المنتخب من طرف مجلس النواب وتثبيته في موقعه كبادرة حسن نية، وكذلك موافقة مجلس الدولة أن يتولى مع الرئاسي إدارة مرحلة انتقالية قصيرة تنتهي بانتخابات عامة حرة وشفافة.

وحسب التسريبات طالب عقيلة صالح، أيضًا خلال لقائه مع خالد المشري بـ: «تقنين الحكم المحلي وتقوية اللامركزية في مناطق الشرق والجنوب الليبي بالشكل الذي يسمح لهما بالاستفادة من ثروات البلاد»، كما تضمنت المطالب، سن قانون لمكافحة الإرهاب، وتكريس هيمنة الدولة على الحقل الديني، وتنظيم حمل السلاح والعمل على إخراج الميليشيات من العاصمة طرابلس.

ردود فعل إيجابية

وفي ردود الفعل، أعرب عضو المجلس الاستشاري، أحمد لنقي، عن ترحيبه بلقاء رئيسي مجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، في المغرب، واصفا اللقاء بالخطوة الإيجابية.

وقال «لنقي»، في تصريح صحفي «إنها خطوة نباركها وندعمها لأنها ضرورة ملحة ومفتاح الوصول إلى توافق بين المجلسين لإنهاء الأزمة القائمة بينهم حول تنازع الاختصاصات وتوليد الثقة بين الطرفين مما سيدفع إلى الإسراع في تعديل الاتفاق السياسي وتضمينه في الإعلان الدستوري وتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة عنه تؤدي إلى توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة».

واعتبر عضو المجلس الاستشاري أن دعوة عقيلة للمشري لزيارة مقر مجلس النواب المؤقت في مدينة طبرق دليل واضح على أن المحادثات التي تمت بينهما في المغرب كانت ناجحة.

الصلابي: الاجتماع تجاهل للشعب

وفي الوقت يسود فيه الارتياح لنتائج اللقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، قلل عضو مجلس الأمناء في «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي الصلابي، من أهمية أي مباحثات بين قيادات الأجسام السياسية الحالية، واعتبر ذلك إمعانا في استبعاد الشعب الليبي وعدم احترام إرادته كما قال.

ورأى الصلابي المصنف إرهابيا لدى بعض الدول العربية في حديث مع «قدس برس»، أن برلمان طبرق صدر بحقه قرار حل قضائي من المحكمة الدستورية، كما أن المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي تم تشكيلهما بطريقة استثنائية وبعيدا عن إرادة الشعب الليبي، وهما بهذا المعنى لا يمتلكان الشرعية القانونية ولا الشعبية، ولا يمثلان الشعب الليبي.

واعتبر الصلابي أن «المؤسسات الشرعية الوحيدة حتى الآن هي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ولجنة الستين، ما عدا ذلك هي أجسام هزيلة، التوافق بينها في غياب الإرادة الشعبية سيزيد من تعقيد الأزمة في ليبيا ولا يحلها»، على حد تعبيره.

ومجلس الدولة هو هيئة استشارية من ضمن مخرجات اتفاق الصخيرات ومعظم أعضائه هم جزء من أعضاء المؤتمر الوطني السابق يغلب عليهم لون سياسي ومناطقي واحد، والذي تجاهل القائمون على تشكيله وجود مجموعة من حوالي المائة عضو، في حين أن اتفاق الصخيرات نص على أن مجلس الدولة يشكل من مجموع أعضاء المؤتمر الوطني، ليأتي تشكيل مجلس الدولة بتركيبته الراهنة بمثابة استحواذ وإقصاء لأعضاء من المؤتمر بسبب انتمائهم المناطقي ومواقفهم السياسية.

وفي الذي تشير المؤشرات الأولية حول الاجتماع إلى أنه كان لقاء بمؤشرات إيجابية، يوجد متضررون من الذهاب حتى النهاية في تحقيق التوافق، ومنهم «الصلابي» يشير إلى أن هناك من سيعمل ضد الاتفاق، والذي سينضم إليه المتضررون بشكل مباشر من الاتفاق، كونه سيعيد تكوين مؤسسات الدولة وفقا للاتفاق والشروط التي اتفق عليها مجلسا النواب والدولة، الأمر الذي يحتاج إلى إرادة سياسية من الجميع لمواجهة تحديات كل من سيحاول وضع العصي في دواليب الحل.

