عميد بلدية سبها ينفي أي دور ملموس للجنة التي شكلها الرئاسي بشأن الجنوب

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي إن الجنوب الليبي وخاصة مدينة سبها، يتعرض حاليا لعملية غزو أجنبي تقوم به عصابات مرتزقة من تشاد والسودان .

وأكد الخيالي في تصريح لقناة ليبيا، أن ما يحصل هو استهداف واحتلال مرتزقة أجانب لمعسكرات الجيش في مدينة سبها مشددا على أنه في حال سقطت سبها في أيدي هذه العصابات فإن الجنوب كله سوف يضيع، وسيندم الليبيون وقتها على ذلك.

وحول عمل اللجنة التي شكلها المجلس الرئاسي مؤخرا لمتابعة الأوضاع في الجنوب، نفى الخيالي أي دور ملموس لهذه اللجنة على أرض الواقع، مؤكدا عدم تواصل اللجنة مع المجلس البلدي لسبها، أو قيامها بأي زيارة للمدينة.

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