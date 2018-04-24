ضغط أوروبي لتسريع الانتخابات الليبية

أكدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ضرورة ممارسة ضغط من الاتحاد الأوروبي من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية عام 2018.

اللجنة قدمت توصياتها لمجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجية الأوروبية، حيث أقرت هذه التوصيات بالإجماع في جلسة جرت لمناقشة الوضع الليبي.

وسيصوت البرلمان الأوروبي على هذه التوصيات التي تلقاها من اللجنة خلال اجتماعه في مايو المقبل الذي سيعقد في ستراسبورغ الفرنسية.

اللجنة أكدت دعمها لخطة الأمم المتحدة، وعلى رأس ذلك الملتقى الوطني الذي تنظمه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مشددة على حماية المهاجرين واللاجئين في ليبيا وتحسين ظروفهم المعيشية.

وحسب الخطة الأممية التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، فمن المزمع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وتشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال خلال الفترة الحالية إلى حين إجراء انتخابات.

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