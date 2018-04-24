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ضغط أوروبي لتسريع الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ضرورة ممارسة ضغط من الاتحاد الأوروبي من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية عام 2018.

اللجنة قدمت توصياتها لمجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجية الأوروبية، حيث أقرت هذه التوصيات بالإجماع في جلسة جرت لمناقشة الوضع الليبي.

وسيصوت البرلمان الأوروبي على هذه التوصيات التي تلقاها من اللجنة خلال اجتماعه في مايو المقبل الذي سيعقد في ستراسبورغ الفرنسية.

اللجنة أكدت دعمها لخطة الأمم المتحدة، وعلى رأس ذلك الملتقى الوطني الذي تنظمه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مشددة على حماية المهاجرين واللاجئين في ليبيا وتحسين ظروفهم المعيشية.

وحسب الخطة الأممية التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، فمن المزمع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وتشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال خلال الفترة الحالية إلى حين إجراء انتخابات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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