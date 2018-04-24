السراج يجتمع بأعضاء لجنة توحيد المؤسسة العسكرية

عين ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش فائز السراج الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس باللواء علي عبد الجليل واللواء سالم جحا والعقيد عبد الباسط شريعة أعضاء اللجنة المكلفة من قبل القائد الأعلى بالمشاركة في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية.

وعرض أعضاء اللجنة على السراج ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة والاشواط التي تم قطعها في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية لتكون لبنة أساسية في بناء ليبيا الجديدة.

كما تم التطرق إلى الاستحقاقات القادمة لهذه اللجنة واستكمال مناقشة بقية القضايا التي تهم بناء هذه المؤسسة.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة وما تم إحرازه من تقدم، مؤكداً على ضرورة بناء هذه المؤسسة على عقيدة الولاء للوطن والمحافظة على استقلاله وسيادتة ووحدة أراضيه وصون كرامته وحقوق جميع مواطنيه.

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