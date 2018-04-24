برلماني: نأمل توصل لقاء المغرب لاتفاق حول توحيد المصرف المركزي

أعرب عضو مجلس النواب، ابوبكر احمد سعيد، عن أمله في أن يخرج لقاء المغرب الذي يجمع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بنتائج إيجابية.

وقال سعيد، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “لقاء المغرب، لو خرج بنتيجة واحدة على الأقل، وهي الاتفاق على توحيد مصرف ليبيا المركزي وتمكين المحافظ الجديد المنتخب استلام مهامه كبادرة حسن نية، سيكون لقاء ناجح جدا يفتح الطريق نحو توافق حول باقي القضايا الخلافية ومعالجة أزمة الثقة بين المجلسين ويُساهم في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة ويفتح المجال نحو توحيد الحكومة وباقي مؤسسات الدولة”.

موضحا في الوقت ذاته أن مجلس النواب قدّم خلال الشهور الماضية كافة الضمانات التي طالب بها مجلس الدولة الاستشاري حول مسألة توحيد مصرف ليبيا المركزي وتم الاتفاق بهذا الشأن إلا أن رئاسة مجلس الدولة ” السابقة ” تراجعت عن وعودها وعهودها وعطلّت الاتفاق الذي تم معهم لتوحيد المصرف.

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