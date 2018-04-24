وزير الصحة المفوض يدين استهداف مركز سبها الطبي في الاشتباكات المسلحة

دان وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق عمر الطاهر الهجوم الذي تعرض له مركز سبها الطبي، نتيجة الاشتباكات التي وقعت في المدينة الثلاثاء.

وقال الوزير المفوض في بيان له إن الهجوم على المرافق الصحية العامة التي تقدم الخدمات لكافة المرضى والجرحى يعد عملا إجراميا.

و ناشد الطاهر جميع العقلاء التدخل لتجنيب المؤسسات العامة والعاملين أعمال العنف، داعيا الجهات المسؤولة إلى تحمل المسؤولية لحماية المنشآت الصحية والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

يذكر أن مركز سبها الطبي أعلن الثلاثاء عن سقوط قذائف على إحدى الوحدات السكنية الخاصة بالعناصر الطبية، وإصابة مخازن المستشفى وإطلاقات عشوائية أصابت قسم حواضن الأطفال بالمستشفى.

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