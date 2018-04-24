اشتباكات مسلحة بوادي مرقص قرب درنة

اندلعت، فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين قوت الجيش الليبي المتمركزة بمحور عين ماره، ومجموعة من الإرهابيين بوادي مرقص بالقرب من مدينة درنة. وأوضح الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، صلاح بوجيدار، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن قوات الجيش تعاملت مع الإرهابيين، حيث تمت إصابة أحدهم أثناء الاشتباكات، وفي السياق أشار بوجيدار إلى أن قوات الجيش قامت بعملية تمشيط ظهر اليوم، تم خلالها العثور على مقتنيات مع الإرهابيين من هواتف وأسلحة خفيفة ولاصقات تفجير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية