عدد من أعضاء اللجنة المكلفة بتوحيد المؤسسة العسكرية يلتقون مع السراج

عرض أعضاء اللجنة المكلفة لتوحيد المؤسسة العسكرية على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج نتائج الاجتماعات التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة.

هذا وأفاد المكتب الإعلامي للسراج أن الاجتماع الذي عقد بطرابلس اليوم بحضور كل من اللواء علي عبدالجليل و اللواء سالم جحا و العقيد عبدالباسط شريعة بحث ما أنجز لتوحيد المؤسسة العسكرية و الملفات و القضايا التي يرتقب مناقشتها في الاجتماعات المقبلة.

هذا و أكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة بناء المؤسسة على عقيدة الولاء لله و الوطن و المحافظة على استقلاله و صون كرامته بحسب المكتب الإعلامي للسراج.

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