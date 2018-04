قوات الجيش تكبد الإرهابيين خسائر فادحة في مدينة درنة

المتوسط :

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية ، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على أحد المعسكرات التابعة للجماعات الإرهابية فضلا عن تكبيدهم عدد من الخسائر الفادحة في محاور القتال بمدينة درنة.

وأوضح مصدر عسكري، بأن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على أحد أوكار الارهابيين بالمدينة وهو معسكر البتار أو ما يعرف بمعسكر الهيشة و الذي يسيطر عليه تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي .

و في سياق متصل، عثرت قوات الجيش، صباح اليوم، على معدات وأسلحه وذخائر خلفتها الجماعات الإرهابية إثر الاشتباكات الدامية بمحور عين ماره في عقارة الضبع ” وادي الضبع ” بالقرب من المدخل الغربي للمدينة .

