استمرار استعدادات الجيش لنقل آلاف الجنود

تستمر إدارة الآليات العسكرية في عرض استعداداتها لنقل الجنود، فيما لم تفصح عن أسباب النقل ومكانه، حسب ما يورد مكتب توثيق إدارة الآليات.

وأعلنت الإدارة اختتام اجتماع آمري فصائل النقل والإشراف على نقل الجنود، بعد تلقيهم التعليمات والتوجيهات عن آلية عملهم وآليات التنفيذ لهذا القرار.

وكشفت الإدارة أن أوامر النقل صدرت عن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مؤكدة استعداد آمري الفصائل لتنفيذ العمل.

وكان المتحدث الرسمي باسم الإدارة قد قال في وقت سابق إن أوامراً قضت بنقل 5 آلاف عسكري إلى مكان “مهم” و”استراتيجي” من دون أن يكشف هذا المكان.

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