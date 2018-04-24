عقيلة يكشف عن موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إنه يتوقع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية نهاية 2018، وذلك في أعقاب لقاء جمعه برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري في المغرب ليلة أمس.

وقال عقيلة في تصريحات للصحفيين بمطار الرباط- سلا، قبيل مغادرته المغرب وفقما نقلت وكالة «الأناضول»، «أتوقع أنه بنهاية هذا العام، ستحل المشاكل في ليبيا، وتشكل حكومة وحدة وطنية واحدة».

وأشار عقيلة إلى طلبه رسميًّا من المغرب أن تحث الأطراف الليبية، ومبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، على «سرعة الحل المطلوب لتعديل الاتفاق السياسي، لتمر ليبيا من أزمتها الراهنة».

وتحدث رئيس مجلس النواب عن اهتمام مغربي متزايد بالملف الليبي، رغبة في المساعدة على حل الأزمة السياسية بالبلاد، متوقعًا أن «يكون للمغرب دور ريادي أكثر فيما يتعلق بالعلاقات مع ليبيا»، واصفًا في الوقت نفسه زياته إلى الرباط بـ«الناجحة».

وعقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري، لقاءً مشتركًا هو الأول منذ انتخاب مشري رئيسًا لمجلس الدولة، برعاية رئيس مجلس المستشارين المغربي، في حضور وزير خارجيتها ناصر بوريطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية